العميري: الأندية تتعاقد مع النجوم لتحقيق البطولات والنصر يتعاقد ليضحكنا

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي محمد العميري، مقطع الفيديو المتداول للاعبي النصر، أندرسون تاليسكا، وبيتروس.
وقال العميري: "كلما قلنا النصر قادم وسيسعد جمهوره، يظهر من يعيد هذا النادي لمواسمه العجاف".
وأضاف: "الأندية تتعاقد مع النجوم لتحقيق البطولات وهناك من يتعاقد ليضحك ويريدنا نضحك، مع الأسف هل هذا هو الاحتراف؟ هل هذا النصر الذي ينتظره محبيه؟ ".
وظهر تاليسكا في الفيديو ضاحكًا ومرددًا: "أنا نصراوي" مشيرًا بيده للخصوم بالكف عن الحديث.
وكان النصر قد تعاقد مع تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.