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العميري: الأندية تتعاقد مع النجوم لتحقيق البطولات والنصر يتعاقد ليضحكنا

منذ ساعة
2099
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العميري: الأندية تتعاقد مع النجوم لتحقيق البطولات والنصر يتعاقد ليضحكنا

ماجد محمد (صدى):
انتقد الإعلامي الرياضي محمد العميري، مقطع الفيديو المتداول للاعبي النصر، أندرسون تاليسكا، وبيتروس.

وقال العميري: "كلما قلنا النصر قادم وسيسعد جمهوره، يظهر من يعيد هذا النادي لمواسمه العجاف".

وأضاف: "الأندية تتعاقد مع النجوم لتحقيق البطولات وهناك من يتعاقد ليضحك ويريدنا نضحك، مع الأسف هل هذا هو الاحتراف؟ هل هذا النصر الذي ينتظره محبيه؟ ".

وظهر تاليسكا في الفيديو ضاحكًا ومرددًا: "أنا نصراوي" مشيرًا بيده للخصوم بالكف عن الحديث.

وكان النصر قد تعاقد مع تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

النصر
العميري
أندرسون تاليسكا
وبيتروس

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 15
منذ 26 دقيقة
شر البلية مايـضـحك....الدرس الأول من بيتروس المشرف الأول على الأخلاق لنادي الخـرق .
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 472
منذ 12 دقيقة
هههههههههههههههه
والله شكلنا مقبلين مع بيتروس ثاني
ابو تركي النصراوي
ابو تركي النصراوي عدد التعليقات : 8
منذ 5 دقائق
ترى بفك بيتروس عليك ينتفك من الاعلام زي مانتف كريري وغيره

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا وقتها
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك ممتازه
ابو عمار
اوكي

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