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حمزة إدريس يتحدث عن تعاقدات الأندية السعودية مع المدربين
منذ 3 ساعات
775
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو متعب
والله مشكله طيب على كذا بيرتفع نقل البضائع باسباب السعوده وقلة المقدره على تطبيق شروطكم
سلطان
هكذا حنا ماكولين ما كولين حينا صيد البحر والبر
الرمز
ههههههههههههه والله رهيب ياولد الشريف🌹😂
مغابش
هذا وش يقول المفروض المسؤول شفاف لكن ماتوصل به ان يمنع اي شخص من حقوقه والا وش فائدة النظام
4lovex2
الأجنبي مدلل عندنا للأسف الشديد يعامل بطريقه عجيبه وغريبه اما السعودي لو فصل من عمله كان راح فيها، انا قد فصلت من شركه بندة...
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