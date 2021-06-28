تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات

القاهرة (صدى):
تدهورت الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.
وكشف محمد أنور عصمت، ابن شقيق الرئيس الراحل، تفاصيل الحالة الصحية، موضحا أن المرض الذي أصيبت به جيهان السادات ليس جديدا عليها، نافيا إصابتها بفيروس كورونا كما تردد.
وأشار إلى أنها مريضة منذ عام تقريبا، قائلا: "كانت قد أصيبت بالمرض الخبيث، وقضت فترة للعلاج خارج مصر وعندما تحسنت حالتها عادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في مصر".
ولفت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية زاد المرض عليها فتقرر نقلها إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة، موضحا أ،ها ترقد في العناي المركزة في حالة حرجة.