نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات

منذ 20 دقيقة
1430
تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات

القاهرة (صدى):
تدهورت الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وكشف محمد أنور عصمت، ابن شقيق الرئيس الراحل، تفاصيل الحالة الصحية، موضحا أن المرض الذي أصيبت به جيهان السادات ليس جديدا عليها، نافيا إصابتها بفيروس كورونا كما تردد.

وأشار إلى أنها مريضة منذ عام تقريبا، قائلا: "كانت قد أصيبت بالمرض الخبيث، وقضت فترة للعلاج خارج مصر وعندما تحسنت حالتها عادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في مصر".

ولفت إلى أنه خلال الأسابيع الماضية زاد المرض عليها فتقرر نقلها إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة، موضحا أ،ها ترقد في العناي المركزة في حالة حرجة.

مصر
الحالة الصحية
جيهان السادات
انور السادات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو متعب
والله مشكله طيب على كذا بيرتفع نقل البضائع باسباب السعوده وقلة المقدره على تطبيق شروطكم
سلطان
هكذا حنا ماكولين ما كولين حينا صيد البحر والبر
الرمز
ههههههههههههه والله رهيب ياولد الشريف🌹😂
مغابش
هذا وش يقول المفروض المسؤول شفاف لكن ماتوصل به ان يمنع اي شخص من حقوقه والا وش فائدة النظام
4lovex2
الأجنبي مدلل عندنا للأسف الشديد يعامل بطريقه عجيبه وغريبه اما السعودي لو فصل من عمله كان راح فيها، انا قد فصلت من شركه بندة...

أخر الأخبار

العمري: هناك تحديات أكبر من "التقاعد المبكر" وإلغاءه لن يحل المشكلة
العمري: هناك تحديات أكبر من "التقاعد المبكر" وإلغاءه لن يحل المشكلة
منذ 7 دقائق 1282
تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات
تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات
منذ 20 دقيقة 1430
الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق اليوم الأثنين
الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق اليوم الأثنين
منذ 28 دقيقة 1409
الدريس يدعو لتهدئة الوضع بشأن أزمة الوهيبي ونشطاء: "حنيت عليه"
الدريس يدعو لتهدئة الوضع بشأن أزمة الوهيبي ونشطاء: "حنيت عليه"
منذ 36 دقيقة 2015
فيديو.. عبدالله الشريف: "يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط برمجة المتقاعدين"
فيديو.. عبدالله الشريف: "يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط برمجة المتقاعدين"
منذ ساعة 2743
حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها
حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها
منذ ساعة 2470
الصرامي: تعاقد النصر مع آل فتيل "خطة مفضوحة" للضغط على الأهلي
الصرامي: تعاقد النصر مع آل فتيل "خطة مفضوحة" للضغط على الأهلي
منذ ساعة 2186
إعدام أم قتلت طفلها بعدما شاهدها في وضع مخل
إعدام أم قتلت طفلها بعدما شاهدها في وضع مخل
منذ ساعتين 1424
الإكوادور تخطف نقطة ثمينة من البرازيل وتتأهل لربع النهائي في كوبا أمريكا
الإكوادور تخطف نقطة ثمينة من البرازيل وتتأهل لربع النهائي في كوبا أمريكا
منذ ساعتين 1936
أحد أقوى داعمي "البيتكوين" يموت غرقًا
أحد أقوى داعمي "البيتكوين" يموت غرقًا
منذ ساعتين 2064