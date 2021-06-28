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الدريس يدعو لتهدئة الوضع بشأن أزمة الوهيبي ونشطاء: "حنيت عليه"

منذ 35 دقيقة
2011
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الدريس يدعو لتهدئة الوضع بشأن أزمة الوهيبي ونشطاء: "حنيت عليه"

علي القحطاني (صدى):
تزامنا مع الجدل المثار بشأن تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، عن ملف التقاعد المبكر، خرج الإعلامي إدريس الدريس مطالبًا بالتجادل معه بالتي هي أحسن -على حد قوله-.

وقال الدريس: "ما واجهه نادر الوهيبي من تنمر وعنف لفظي - حتى مع كونه قد أخطأ ولم يحسن التعبير عن أزمة التقاعد عندنا - إلا ان ماتعرض قد يكون سبباً في كبح حرية التعبير وقد يجعل المسؤول عندنا يغص بالمعلومة حتى لايتم رجمه بجارح الكلام ، دعونا نتجادل بالتي هي أحسن".

ورأى نشطاء أن حديث الدريس يحمل "تعاطفا" مع الوهيبي، حيث قال أحدهم: "حنيت عليه وهو ماحن على المواطنين"، ليرد الدريس بالنفي قائلا: "والله ماحنيت عليه - فأنا من المتقاعدين - لكن حنيت وحبيت أن يكون النقاش أكثر أدباً وأقل ضجيجاً وأبعد عن الشخصنة والخصوصية".

وأكد النشطاء أن الوهيبي تجاوز في طرحه عن كبار السن الذين أفنوا شبابهم في خدمة وعِمارة وطنهم وتربية الأجيال.

وقال أحدهم: "دول العالم كافه تضع أنظمة الرعاية وتهيئة حياة كريمة للمتقاعدين وكِبار السن ولم نسمع أو نقرأ عن طرح كهذا في أي دولة".

ورأوا أن الوهيبي "لم يحسن الحديث" مؤكدين أن مثل هذا الطرح يكون داخل اجتماعات مجلس الإدارة وليس على العلن، مشيرين إلى أن احتقان الناس شيء طبيعي كونهم مشتركين وتستقطع منهم مبالغ.

وأبدى الدريس في رده موافقته على كل التعليقات، قائلا: "الوهيبي لم يحسن الحديث، لكن كان الأولى أن يخرج مسؤول آخر من التقاعد يوضح ويصحح ويهديء الوضع".

يذكر أن "صدى" حرصت على تغطية أزمة الوهيبي بداية من تصريحات التلفزيونية، إلى ردود الفعل المتباينة التي أثارها بقوله: "إن المتقاعدين مبكرًا يستنزفون أموال الصندوق، وأعدادهم ارتفعت بشكل كبير، ويعيشون فترة أطول".

قضية الأسبوع "نادر الوهيبي.. فعل وردة فعل"

التأمينات
المملكة
التقاعد
الدريس
الوهيبي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129819
منذ 18 دقيقة
حنيت عليه ياالدريس لأنك مثله ، انولدت وفي بو....ك ملعقه من ذهب ..

.. على ويش حنيت ، أتريد المتقاعدين يجلسون على ابواب المساجد يشحذون ..؟؟
.. ماينطبق على الوهيبي ينطبق عليك من توبيخ ..
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 471
منذ 3 دقائق
هذا وش يقول المفروض المسؤول شفاف لكن ماتوصل به ان يمنع اي شخص من حقوقه والا وش فائدة النظام

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أحدث التعليقات

ابو متعب
والله مشكله طيب على كذا بيرتفع نقل البضائع باسباب السعوده وقلة المقدره على تطبيق شروطكم
سلطان
هكذا حنا ماكولين ما كولين حينا صيد البحر والبر
الرمز
ههههههههههههه والله رهيب ياولد الشريف🌹😂
مغابش
هذا وش يقول المفروض المسؤول شفاف لكن ماتوصل به ان يمنع اي شخص من حقوقه والا وش فائدة النظام
4lovex2
الأجنبي مدلل عندنا للأسف الشديد يعامل بطريقه عجيبه وغريبه اما السعودي لو فصل من عمله كان راح فيها، انا قد فصلت من شركه بندة...

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