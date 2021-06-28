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حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها

منذ ساعة
2463
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حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها

عادل الحربي (صدى):
يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها، أثناء فترة العدة.

وفي هذا السياق أوضح فريق غوث القانوني، أن "المطلقة الرجعية" هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتان وتكون في أثناء العدة عند وفاة زوجها، وهذه ترث باتفاق العلماء.

وأشار إلى أن "المطلقة البائن" هي التي بانت من زوجها وانفصلت عنه فلم تعد زوجة له، وهذه "لا ترث باتفاق العلماء".

وأوضح الفريق أنه يستثنى من ذلك "المطلقة البائن" في مرض الموت، وزوجها متهم بقصد حرمانها من الميراث، مشيرا إلى أنه قد اختلف الفقهاء في توريثها على أربعة أقوال وهم:

-مذهب الشافعية: لا ترث المطلقة البائن مطلقا.

-مذهب الحنفية: ترث إذا توفى مطلقها وهي في العدة، ولا ترث إذا توفى بعد خروجها من العدة.

-مذهب المالكية : ترثه مطلقاً، حتى ولو انقضت عدتها ولو تزوجت بعده بأكثر من رجل، لأن من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .

-مذهب الحنابلة: ترثه ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج.

الطلاق
الزوجة
الزوج
الميراث

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129817
منذ 30 دقيقة
أوردتوا عدة آراء للأئمه وهذا يلتبس على القاريء ويتوهه ..

.. الأمور الفقيه يجب ان تترك للفقيه المفتي فقط .. لا يفتي بها كتاب الصحف ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50936
منذ 39 ثانية
لا اتصور انها ترث زوجها اذا انتهت العده لانه بعد انتهاء العده يحق لها الزواج برجل اخر

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أحدث التعليقات

ابو متعب
والله مشكله طيب على كذا بيرتفع نقل البضائع باسباب السعوده وقلة المقدره على تطبيق شروطكم
سلطان
هكذا حنا ماكولين ما كولين حينا صيد البحر والبر
الرمز
ههههههههههههه والله رهيب ياولد الشريف🌹😂
مغابش
هذا وش يقول المفروض المسؤول شفاف لكن ماتوصل به ان يمنع اي شخص من حقوقه والا وش فائدة النظام
4lovex2
الأجنبي مدلل عندنا للأسف الشديد يعامل بطريقه عجيبه وغريبه اما السعودي لو فصل من عمله كان راح فيها، انا قد فصلت من شركه بندة...

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