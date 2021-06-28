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الصرامي: تعاقد النصر مع آل فتيل "خطة مفضوحة" للضغط على الأهلي

منذ 9 دقائق
1299
الصرامي: تعاقد النصر مع آل فتيل "خطة مفضوحة" للضغط على الأهلي

طلال الغامدي (صدى):
وصف المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، الحديث عن تعاقد النصر مع محمد آل فتيل مدافع الأهلي بـ "الخطة المفضوحة".

وقال الصرامي: "إقحام النصر خطة مكشوفة و مفضوحة للضغط على إدارة النادي الأهلي الشقيق بقيادة الرئيس الخلوق ماجد النفيعي للإستجابة لطالبات المدافع محمد أل فتيل و وكليه المالية التي رفضتها إدارة الأهلي ".

وأضاف الصرامي: "النصر ليس طرفاً في أي تفاوض، واستخدام إسم النصر إعلامياً تصرف غير مناسب".

وكانت تقارير قد ذكرت أن مجلس إدارة النصر، تقترب من التعاقد مع آل فتيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن الأهلي قدم عرضا لآل فتيل، للتجديد مع الفريق مقابل 5 مليون ريال في الموسمين وهو ما قابله اللاعب بالرفض وطالب بالحصول على 5 مليون ريال في الموسم الواحد.

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الاهلي
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الصرامي
محمد آل فتيل

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قلة التربيه وقلة الحياء مشكله ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
**""'سهم'""**😊
لاتستعجلون في تطعيم الاطفال .... اصبروا حتى تتضح الرؤية حول العالم
ابو محمد 😎 ✍️
لا تعملون من الصعلوك المجرم الفاسد المارد متعاطي المخدرات ومروجها ، اسطورة زمانه .. .. اطالب بمنع البث ومحاسبة الكاتب ومن شاركه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا من اخلاص المقاول اللي بناها ..

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