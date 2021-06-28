نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. عبدالله الشريف: "يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط برمجة المتقاعدين"

منذ ساعة
2738
3
فيديو.. عبدالله الشريف: "يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط برمجة المتقاعدين"

نايف السالم (صدى):
لا زالت تتوالى ردود الفعل الساخرة التي أثارتها تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، بشأن ملف التقاعد المبكر.

وفي هذا السياق علق الأستاذ عبدالله الشريف مدير تحرير جريدة المدينة سابقا، على مقطع فيديو "فكاهي" لأحد الأشخاص، والذي سخر فيه من تصريحات الوهيبي.

وكتب الشريف المعروف بقوة قلمه متندرا على المقطع قائلا: "المتقاعدون، الحين يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط البرمجة معهم".

يأتي ذلك تزامنًا مع مقاطع الفيديو والرسائل المتبادلة بين مستخدمي "واتساب" و"توتير" لمن احيل على التقاعد، عقب لقاء الوهيبي التلفزيوني الذي أثار ردود فعل واسعة.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات الوهيبي والتي قال خلالها: "إن المتقاعدين مبكرًا يستنزفون أموال الصندوق، وأعدادهم ارتفعت بشكل كبير، ويعيشون فترة أطول، حيث يصل متوسط سن التقاعد أحيانًا إلى 48 سنة، ويحصلون على معاشات حتى سن الـ77 عامًا".

وذكر الوهيبي أن نسبة المتقاعدين مبكرًا تمثل من 30% إلى 35% من إجمالي المتقاعدين في نظام التأمينات الاجتماعية، ويُصرف لهم ما نسبته 70% إلى 80% من إجمالي المعاشات، مبينًا أن معظم المتقاعدين مبكرًا من ذوي القدرة و"رواتبهم عالية جدًّا" -على حد قوله-.

التقاعد
المتقاعدون
الوهيبي
عبدالله الشريف

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50940
منذ 46 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه سنه واحده لا تكفي لاعادة برمجة المتقاعدين نسأل الله لهم طولة العمر والصحه
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 471
منذ 25 دقيقة
هههههههههه
أختصر الشريف الزمن وكل اللغط في جملتين وكان الموضوع كشف لنا عن عدد المتقاعدين وانه عدد كبير جدًا
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1
منذ دقيقة
ههههههههههههه
والله رهيب ياولد الشريف🌹😂

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو متعب
والله مشكله طيب على كذا بيرتفع نقل البضائع باسباب السعوده وقلة المقدره على تطبيق شروطكم
سلطان
هكذا حنا ماكولين ما كولين حينا صيد البحر والبر
الرمز
ههههههههههههه والله رهيب ياولد الشريف🌹😂
مغابش
هذا وش يقول المفروض المسؤول شفاف لكن ماتوصل به ان يمنع اي شخص من حقوقه والا وش فائدة النظام
4lovex2
الأجنبي مدلل عندنا للأسف الشديد يعامل بطريقه عجيبه وغريبه اما السعودي لو فصل من عمله كان راح فيها، انا قد فصلت من شركه بندة...

أخر الأخبار

العمري: هناك تحديات أكبر من "التقاعد المبكر" وإلغاءه لن يحل المشكلة
العمري: هناك تحديات أكبر من "التقاعد المبكر" وإلغاءه لن يحل المشكلة
منذ 7 دقائق 1272
تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات
تدهور الحالة الصحية لجيهان السادات
منذ 19 دقيقة 1427
الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق اليوم الأثنين
الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق اليوم الأثنين
منذ 28 دقيقة 1407
الدريس يدعو لتهدئة الوضع بشأن أزمة الوهيبي ونشطاء: "حنيت عليه"
الدريس يدعو لتهدئة الوضع بشأن أزمة الوهيبي ونشطاء: "حنيت عليه"
منذ 35 دقيقة 2007
فيديو.. عبدالله الشريف: "يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط برمجة المتقاعدين"
فيديو.. عبدالله الشريف: "يبغى لنا سنة علشان نعيد ضبط برمجة المتقاعدين"
منذ ساعة 2738
حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها
حالات ترث فيها الزوجة زوجها بعد طلاقها
منذ ساعة 2458
الصرامي: تعاقد النصر مع آل فتيل "خطة مفضوحة" للضغط على الأهلي
الصرامي: تعاقد النصر مع آل فتيل "خطة مفضوحة" للضغط على الأهلي
منذ ساعة 2182
إعدام أم قتلت طفلها بعدما شاهدها في وضع مخل
إعدام أم قتلت طفلها بعدما شاهدها في وضع مخل
منذ ساعتين 1420
الإكوادور تخطف نقطة ثمينة من البرازيل وتتأهل لربع النهائي في كوبا أمريكا
الإكوادور تخطف نقطة ثمينة من البرازيل وتتأهل لربع النهائي في كوبا أمريكا
منذ ساعتين 1935
أحد أقوى داعمي "البيتكوين" يموت غرقًا
أحد أقوى داعمي "البيتكوين" يموت غرقًا
منذ ساعتين 2064