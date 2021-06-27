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"السويلم": تفاجأنا بجامعة وطنية 4% فقط من ملكياتها الفكرية مُسجّل بالمملكة والباقي بالخارج

منذ 10 دقائق
1294
"السويلم": تفاجأنا بجامعة وطنية 4% فقط من ملكياتها الفكرية مُسجّل بالمملكة والباقي بالخارج

الرياض (صدى):
أكد الرئيس العام للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن هناك من يفرط بحفظ حقوقه.

وقال السويلم: "التفريط يكون من أصحاب الحقوق أنفسهم ويحدث هذا في الجهات العلمية البحثية أكثر من الأفراد ".

وأضاف: "على سبيل المثال واحدة من الجامعات الوطنية التي تًصرف ميزانيتها من الدولة، نُفاجأ بأن 4% من إبداعتها تحمى وطنيا والباقي يحمى خارج المملكة".

وتابع: "المملكة أولى بهذه الابداعات بأنها تُسجل، وهذا تفريط في الحقوق لانها حقوق للدولة يجب تجنى ثمارها داخليا، فالملكيات الفكرية بذور تنمو عند ملاك الحقوق وتجنى ثمارها في الميدان".

ووصف السويلم من يمارسون انتهاك الملكية الفكرية بقطاع طرق، قائلا: "من يتعامل مع انتهاكات الملكية الفكرية يقطعون الطريق بين المبتكر وبين المستهلك الذي من حقه الحصول على البضاعة السليمة".

المملكة
الجامعات
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
عبدالعزيز السويلم

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بستاهل أبو حسين المالكي المكان والمكانة لكل مجتهد نصيب كثر الله من أمثاله نفع به وبعلمه وبارك في جهوده وفي جهود كل العاملين المخلصين
المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك

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