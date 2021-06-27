نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

متحدث التعليم الجامعي: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت الطلاب

منذ 49 دقيقة
1811
1
متحدث التعليم الجامعي: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت الطلاب

الرياض (صدى):
نفى المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، صحة ما تم تداوله في الساعات الماضية بشأن إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعات.

وقال الأحمري: "توضح وزارة التعليم أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، وأن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح".

وكانت أنباء جرى تداولها حول إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات، تتضمن ألا تصرف المكافآت لجميع الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، وكذلك لا تصرف للذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة، وهو ما نفته الوزارة.

المملكة
التعليم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14117
منذ 4 دقائق
طال عمرك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بستاهل أبو حسين المالكي المكان والمكانة لكل مجتهد نصيب كثر الله من أمثاله نفع به وبعلمه وبارك في جهوده وفي جهود كل العاملين المخلصين
المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك

أخر الأخبار

"السويلم": تفاجأنا بجامعة وطنية 4% فقط من ملكياتها الفكرية مُسجّل بالمملكة والباقي بالخارج
"السويلم": تفاجأنا بجامعة وطنية 4% فقط من ملكياتها الفكرية مُسجّل بالمملكة والباقي بالخارج
منذ 10 دقائق 1286
حديث عايد الرشيدي عن فيديو تاليسكا وبيتروس
حديث عايد الرشيدي عن فيديو تاليسكا وبيتروس
منذ 30 دقيقة 306
خالد الزوين : بيتروس لم تتم معاقبته على أي تصرف في الدوري
خالد الزوين : بيتروس لم تتم معاقبته على أي تصرف في الدوري
منذ 32 دقيقة 253
البرتغال تودع يورو 2020 بعد الخسارة أمام بلجيكا
البرتغال تودع يورو 2020 بعد الخسارة أمام بلجيكا
منذ 37 دقيقة 1544
متحدث التعليم الجامعي: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت الطلاب
متحدث التعليم الجامعي: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت الطلاب
منذ 49 دقيقة 1811
الأخضر الأولمبي يكثف استعداده للألعاب الأولمبية في معسكر الرياض
الأخضر الأولمبي يكثف استعداده للألعاب الأولمبية في معسكر الرياض
منذ ساعة 1586
الكشف عن موعد عرض مسلسل " رشاش " المثير للجدل بعد تأجيل بثه لعدة أشهر 
الكشف عن موعد عرض مسلسل " رشاش " المثير للجدل بعد تأجيل بثه لعدة أشهر 
منذ ساعة 839
بالفيديو.. حصول المعلم السعودي أحمد المالكي على جائزة أفضل معلم خليجي
بالفيديو.. حصول المعلم السعودي أحمد المالكي على جائزة أفضل معلم خليجي
منذ ساعة 2110
الدويش: الهلال والنصر فيهما الـ " بانوراما "
الدويش: الهلال والنصر فيهما الـ " بانوراما "
منذ ساعة 2033
قصة أول مواطنة تطوعت لتطعيم البريطانيين في لندن بلقاح كورونا
قصة أول مواطنة تطوعت لتطعيم البريطانيين في لندن بلقاح كورونا
منذ ساعة 2158