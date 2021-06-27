نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأخضر الأولمبي يكثف استعداده للألعاب الأولمبية في معسكر الرياض

منذ ساعة
1586
الأخضر الأولمبي يكثف استعداده للألعاب الأولمبية في معسكر الرياض

نواف السالم (صدى):
واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك بتطبيقهم لتمارين مربعات مصغّرة 6 ضد 2، أعقبها مران تكتيكي قُسّم الفريق خلاله إلى مجموعتين تركز فيه العمل على البناء تحت الضغط العالي على 3 أجزاء.

ويجري المنتخب غدًا الإثنين تدريباته على فترتين صباحية، ومسائية، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

البرازيل
ألمانيا
المنتخب الأولمبي
طوكيو
ملعب الأمير فيصل بن فهد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بستاهل أبو حسين المالكي المكان والمكانة لكل مجتهد نصيب كثر الله من أمثاله نفع به وبعلمه وبارك في جهوده وفي جهود كل العاملين المخلصين
المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك

أخر الأخبار

"السويلم": تفاجأنا بجامعة وطنية 4% فقط من ملكياتها الفكرية مُسجّل بالمملكة والباقي بالخارج
"السويلم": تفاجأنا بجامعة وطنية 4% فقط من ملكياتها الفكرية مُسجّل بالمملكة والباقي بالخارج
منذ 10 دقائق 1286
حديث عايد الرشيدي عن فيديو تاليسكا وبيتروس
حديث عايد الرشيدي عن فيديو تاليسكا وبيتروس
منذ 30 دقيقة 306
خالد الزوين : بيتروس لم تتم معاقبته على أي تصرف في الدوري
خالد الزوين : بيتروس لم تتم معاقبته على أي تصرف في الدوري
منذ 32 دقيقة 253
البرتغال تودع يورو 2020 بعد الخسارة أمام بلجيكا
البرتغال تودع يورو 2020 بعد الخسارة أمام بلجيكا
منذ 37 دقيقة 1544
متحدث التعليم الجامعي: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت الطلاب
متحدث التعليم الجامعي: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت الطلاب
منذ 49 دقيقة 1808
الأخضر الأولمبي يكثف استعداده للألعاب الأولمبية في معسكر الرياض
الأخضر الأولمبي يكثف استعداده للألعاب الأولمبية في معسكر الرياض
منذ ساعة 1586
الكشف عن موعد عرض مسلسل " رشاش " المثير للجدل بعد تأجيل بثه لعدة أشهر 
الكشف عن موعد عرض مسلسل " رشاش " المثير للجدل بعد تأجيل بثه لعدة أشهر 
منذ ساعة 837
بالفيديو.. حصول المعلم السعودي أحمد المالكي على جائزة أفضل معلم خليجي
بالفيديو.. حصول المعلم السعودي أحمد المالكي على جائزة أفضل معلم خليجي
منذ ساعة 2110
الدويش: الهلال والنصر فيهما الـ " بانوراما "
الدويش: الهلال والنصر فيهما الـ " بانوراما "
منذ ساعة 2033
قصة أول مواطنة تطوعت لتطعيم البريطانيين في لندن بلقاح كورونا
قصة أول مواطنة تطوعت لتطعيم البريطانيين في لندن بلقاح كورونا
منذ ساعة 2158