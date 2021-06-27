الأخضر الأولمبي يكثف استعداده للألعاب الأولمبية في معسكر الرياض

نواف السالم (صدى):
واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك بتطبيقهم لتمارين مربعات مصغّرة 6 ضد 2، أعقبها مران تكتيكي قُسّم الفريق خلاله إلى مجموعتين تركز فيه العمل على البناء تحت الضغط العالي على 3 أجزاء.
ويجري المنتخب غدًا الإثنين تدريباته على فترتين صباحية، ومسائية، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.