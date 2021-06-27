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جملة من الاستعدادات الصحية والخدمية بأمانة تبوك لاستقبال عيد الأضحى

منذ 11 ساعة
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جملة من الاستعدادات الصحية والخدمية بأمانة تبوك لاستقبال عيد الأضحى

عطاالله العمراني (صدى):
وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم كافة بلديات بالمنطقة في البدء لإستنفار قواها الصحية والخدمية والرقابية للإستعداد لعيد الأضحى المبارك وفق الخطط التكاملية التي تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، وذلك في إطار سعي الأمانة لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين والزوار.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة مراد السرحاني ، أنه جرى العمل على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، التي ستشمل مواصلة تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والتأكد من توافر كافة الشروط الصحية في منشآت الأغذية وكافة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة. والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في الأماكن التي تشهد كثافة من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.

كما شملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح ، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين وذلك لتوفر عدد من الاشتراطات الصحية في المسالخ وهي وجود الكشف البيطري قبل وبعد الذبح ووجود الجزارين المؤهلين مع وجود البيئة النظيفة والآمنة للذبح والتخلص الآمن من مخلفات الأنعام. كما ستشمل الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح تسهيلا على المضحين، حيث ستخصص الأمانة عدة فرق رقابية لمتابعة سير العمل في تلك المواقع وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية وتكثيف أعمال فرق النظافة، وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في كافة الشوارع والميادين والأسواق.

وبين " السرحاني " أن الأمانة قد وضعت بروتوكولات وقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين والزوار للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الاغذية والمطابخ المركزية، والمطاعم والمخابز ومحلات الحلويات وأسواق النفع العام ، داعياً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .

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