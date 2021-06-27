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الكشف عن موعد عرض مسلسل " رشاش " المثير للجدل بعد تأجيل بثه لعدة أشهر 

منذ ساعة
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الكشف عن موعد عرض مسلسل " رشاش " المثير للجدل بعد تأجيل بثه لعدة أشهر 

أميرة خالد (صدى):
كشفت منصة "شاهد" الترفيهية التابعة لمجموعة "MBC"، عن البدء في بث مسلسل "رشاش" الذي يحكي قصة "رشاش العتيبي" ابتداء من 9 يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيل بثه لعدة أشهر.

وكان "رشاش" ولد عام 1960، ونَشِط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، بعدما نفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن المملكة، بمعاونة عدد من اللصوص.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد ملاحقة استمرت لعدة أشهر، وتم تنفيذ حكم القتـل به وبأفراد عصابته في عام 1989، أي قبل أكثر من 30 عاماً.

يذكر أن والدة "رشاش"، طالبت بوقف ‏عرض المسلسل، لما له من أثر سلبي عليها وعلى عائلتها، إذ ‏إنه قد يؤدي لتعرض أبناء العائلة للتنمر والمضايقات.

قناة mbc
اللصوص
منصة شاهد
مسلسل رشاش

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14121
منذ 7 دقائق
نو كومنت

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أحدث التعليقات

خالد
اجل بيلغونها ..... تعودنا خلاص . اول شي اشاعه ثم نفي .. وبعدها .... الغاء المكافئه .
د محمد ماجد بخش
بالعكس "سبق" لما تكشف عن شيء قبل ظهوره ببضعة عقود
خالد
مستحيل يكون العامل ( سعودي ) ..... هالعامل اجنبي ووراه ظهر .
د محمد ماجد بخش
آه برائحة الخيش المنقوع في الخل
متعب
اللهم لاشماتة بعض البشر يسخف بنفسة ويكون مضحكة للناس

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