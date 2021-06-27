الكشف عن موعد عرض مسلسل " رشاش " المثير للجدل بعد تأجيل بثه لعدة أشهر 

أميرة خالد (صدى):
كشفت منصة "شاهد" الترفيهية التابعة لمجموعة "MBC"، عن البدء في بث مسلسل "رشاش" الذي يحكي قصة "رشاش العتيبي" ابتداء من 9 يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيل بثه لعدة أشهر.
وكان "رشاش" ولد عام 1960، ونَشِط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، بعدما نفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن المملكة، بمعاونة عدد من اللصوص.
حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعد ملاحقة استمرت لعدة أشهر، وتم تنفيذ حكم القتـل به وبأفراد عصابته في عام 1989، أي قبل أكثر من 30 عاماً.
يذكر أن والدة "رشاش"، طالبت بوقف عرض المسلسل، لما له من أثر سلبي عليها وعلى عائلتها، إذ إنه قد يؤدي لتعرض أبناء العائلة للتنمر والمضايقات.