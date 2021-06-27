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بالفيديو.. حصول المعلم السعودي أحمد المالكي على جائزة أفضل معلم خليجي

منذ ساعة
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بالفيديو.. حصول المعلم السعودي أحمد المالكي على جائزة أفضل معلم خليجي

الرياض (صدى):
حصل المعلم السعودي أحمد بن حسين المالكي من تعليم صبيا على جائزة الشيخ "محمد بن زايد" لأفضل معلم خليجي لعام 2020؛ لما قدمه للعديد من المبادرات التي ساهمت في حصوله على هذه الجائزة والتي تؤكد جدارة وكفائة المعلم السعودي.

وعن حصوله على الجائزة، قال "المالكي": "الفضل لله والدعم من وزارتنا وولاة أمرنا والزملاء، وشكر خاص أقدمه للشيخ محمد بن زايد على الرعاية والعناية بالمعلم على المتسوى الخليجي والعربي".

وتابع: "هذه الجائزة وسام على صدري أعتز وأفتخر بها وبالنسبة للمبادرات عبارة عن تجارب كتيرة على مستوى الطالب والأسرة والمجتمع والوطن وأهمها مبادرة تحدي القراءة فهى مهمة للطلاب خاصة في المرحلة الإبتدائية".

المرحلة الابتدائية
تعليم صبيا
المعلم السعودي
أحمد بن حسين المالكي
أفضل معلم خليجي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14117
منذ دقيقة
بستاهل أبو حسين المالكي المكان والمكانة

لكل مجتهد نصيب

كثر الله من أمثاله

نفع به وبعلمه وبارك في جهوده وفي جهود كل العاملين المخلصين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بستاهل أبو حسين المالكي المكان والمكانة لكل مجتهد نصيب كثر الله من أمثاله نفع به وبعلمه وبارك في جهوده وفي جهود كل العاملين المخلصين
المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك

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