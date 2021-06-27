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قصة أول مواطنة تطوعت لتطعيم البريطانيين في لندن بلقاح كورونا

منذ 14 دقيقة
1345
قصة أول مواطنة تطوعت لتطعيم البريطانيين في لندن بلقاح كورونا

لندن (صدى):
روت المواطنة "ريحان جمعة " قصة تطوعها لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المواطنين البريطانيين بمدينة لندن.

ولفتت إلى أنها قررت التطوع عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فتح باب الترشح للمقيمين بالمملكة المتحدة من أجل تقديم لقاح كورونا للمواطنين، وذلك بحسب ما ذكرته لقناة "العربية".

ولفتت إلى أنها قدمت أوراق ترشيحها لمركز St. John's Ambulance، في أول العام الجاري، وبعد قبولها تلقت تدريباً لمدة 22 ساعة، وحصلتُ على 21 شهادة من وزارة الصحة الإنجليزية.

وأضافت أنها واصلت تدريبها بجامعة أكسفورد، كما حصلت على خطاب داعم لمركز اللقاح Professor Mark Casson، وكذلك حصلت على مسح أمني مقدم من الشرطة البريطانية (DBA).

وأبدت سعادتها بكونها أول مواطنة سعودية تقوم بتقديم اللقاح إلى المواطنين البريطانيين، مضيفة أنها أيضا تشارك في جمعية ريادية التطوعية التي تنظم العديد من المحاضرات الأكاديمية.

لندن
بريطانيا
كورونا
فيروس كورونا
جامعة أكسفورد

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك
راي
اقول النصر مرعبكم وين ماراح الله يعين اعصابكم عليكم,,,,,,,, omar يمكن ايدورون سلف منكomar ,,,,,,,,,,

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