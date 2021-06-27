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حسن الصبحان يوضح سبب تسمية النصر بالعالمي
منذ 48 دقيقة
455
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التعليقات
algernnas4
عدد التعليقات : 1342
منذ 57 ثانية
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
عدد التعليقات : 1342
منذ 57 ثانية
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك
راي
اقول النصر مرعبكم وين ماراح الله يعين اعصابكم عليكم,,,,,,,, omar يمكن ايدورون سلف منكomar ,,,,,,,,,,
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