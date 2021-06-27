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"توكلنا" يوضح خطوات حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

منذ 51 دقيقة
2000
"توكلنا" يوضح خطوات حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أوضح تطبيق "توكلنا" طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر التطبيق؛ وذلك لمن عمره (50) عاماً فأكثر بالتاريخ الهجري وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى.

وجاءت خطوات الحصول على الموعد كالتالي:

1- توجه إلى الخدمات واختر "لقاح كورونا".

2- حدد اسمك أو اسم أحد أفراد الأسرة أو الكفولين.

3- اختر تعديل الموعد.

4- اختر مركز التطعيم.

5- اختر اليوم والوقت.

6- اختر نعم لتأكيد تحديث الموعد وسيتم حجز الموعد بنجاح.

وأكد تطبيق "توكلنا" أنه من يحق له حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح الذي انطبقت عليه اشتراطات وزارة الصحة في الحصول على الجرعة الثانية.

 

الصحة
لقاح كورونا
الجرعة الثانية
تطبيق توكلنا
مركز التطعيم

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أحدث التعليقات

المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك
راي
اقول النصر مرعبكم وين ماراح الله يعين اعصابكم عليكم,,,,,,,, omar يمكن ايدورون سلف منكomar ,,,,,,,,,,

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