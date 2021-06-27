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قرار مرتقب يتعلق بوقف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية 

منذ ساعة
2675
قرار مرتقب يتعلق بوقف صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات خلال العطلة الصيفية 

الرياض (صدى):
أشار مصدر مطلع إلى صدور قرار مرتقب حول إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعات، كما سيحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق القرار.

وتضمن التنظيم، ألا تصرف المكافآت لجميع الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، وكذلك لا تصرف للذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة، بحسب الزميلة "الميدان التعليمي".

وكانت المكافآت تصرف لجميع الطلاب والطالبات المنتظمين في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا والذين لايعملون في أي جهة حكومية، وكذلك طلاب المنح الخارجية، ويتم إيداع مكافآت الطلاب في حساباتهم في البنك وتسلم لهم بطاقات الصراف الآلي عن طريق الكلية ومقدار المكافأة لطلاب الدراسات العلمية 1000 ريال ولطلاب الأقسام الأدبية 850 ريال ولطلاب الدراسات العليا 900 ريال.

الجامعات
مكافآت الطلاب
قرار
العطلة الصيفية

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
انته للبلديه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
algernnas4
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المهم
صحراء قاحله وحيونات رزقها على رب السموات والأرض ولكن تدخلو البشر حتى في ذلك
راي
اقول النصر مرعبكم وين ماراح الله يعين اعصابكم عليكم,,,,,,,, omar يمكن ايدورون سلف منكomar ,,,,,,,,,,

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