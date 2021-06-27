" الهلال " يحضر لمعسكره الإعدادي بالنمسا

نواف السالم (صدى):
واصلت إدارة الهلال العمل على تجهيز كافـة الأمور المتعلقة بعودة كبير آسيا إلى التدريبات، والاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
وينتظر أن يصل مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" إلى الرياض نهاية الشهر الحالي، للإشـراف ميدانيا على تحضيرات فرق العمل قبل عودة التدريبات في مقر النادي.
ويتواجد خلال هذا الأيام عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي لكرة القدم الأستاذ "فهد المفرج" برفقة المنسق الإداري لإدارة كرة القدم الأستاذ "فهد المديد" في النمسا لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي المزمع إقامته في النمسا.
وتبدأ التحضيرات يوم الاثنين الخامس من شهر يوليـو المقبل، ويحتضنها مقر النادي في العاصمة الرياض، ويجري خلالها اللاعبون فحوصات طبية شاملة لمدة ثلاثه أيام بدءًا من يوم السادس من يوليو وحتى الثامن من ذات الشهر.
وتشهد تحضيرات الفريق تواجد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم"، الذي سيصل إلى الرياض يوم الأربعاء المقبل برفقة طاقمه المساعد، وستشمل التحضيرات على تدريبات في ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي قبل السفر إلى النمسا يوم 12 من شهر يوليو المقبل.
وسيجري الفريق معسكرًا إعداديًا في النمسا، وسيستمر حتى 2 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق خلالها خمس مباريات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.