خبير سيارات يكشف عن حيل وألاعيب بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل "فيديو"  

أميرة خالد (صدى):
كشف خبير صيانة السيارات، محمد هزازي، حيل وألاعيب بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل.
وقال محمد هزازي خلال حواره ببرنامج "ياهلا"، إن السيارة قد تتعطل في الشارع بسبب الدينامو أو البطارية، ولكن قائد المركبة يتوجه إلى الورش لمعرفة سبب العطل وإصلاحه.
وأشار إلى أن أصحاب الورش ومراكز الصيانة قد يلزمونك بتغيير الدينامو على الرغم من أنه يحتاج فقط للشحن ولا يحتاج للتغيير، وفي هذه الحالة يستفيد من الدينامو القديم، بالإضافة إلى المبلغ الذي يأخذه مقابل تركيب الدينامو الجديد.
وأوضح أن دينامو السيارة قد يتعطل لسببين الأول فحمات الدينامو وكويل الدينامو نفسه، لافتا إلى أن الفحمات تباع في السوق بتكلفة تتراوح من 35 إلى 40 ريال، ولكن في مراكز الصيانة يطلب من قائد السيارة تغيير الدينامو بمبلغ كبير بالرغم أن العطل قد يكون بسبب الفحمات، مبينا أن سعر الدينامو في السيارات الصغيرة يبدأ من 500 ريال.