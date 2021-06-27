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خبير سيارات يكشف عن حيل وألاعيب بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل "فيديو"  

منذ 15 دقيقة
1214
خبير سيارات يكشف عن حيل وألاعيب بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل "فيديو"  

أميرة خالد (صدى):
كشف خبير صيانة السيارات، محمد هزازي، حيل وألاعيب بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل.

وقال محمد هزازي خلال حواره ببرنامج "ياهلا"، إن السيارة قد تتعطل في الشارع بسبب الدينامو أو البطارية، ولكن قائد المركبة يتوجه إلى الورش لمعرفة سبب العطل وإصلاحه.

وأشار إلى أن أصحاب الورش ومراكز الصيانة قد يلزمونك بتغيير الدينامو على الرغم من أنه يحتاج فقط للشحن ولا يحتاج للتغيير، وفي هذه الحالة يستفيد من الدينامو القديم، بالإضافة إلى المبلغ الذي يأخذه مقابل تركيب الدينامو الجديد.

وأوضح أن دينامو السيارة قد يتعطل لسببين الأول فحمات الدينامو وكويل الدينامو نفسه، لافتا إلى أن الفحمات تباع في السوق بتكلفة تتراوح من 35 إلى 40 ريال، ولكن في مراكز الصيانة يطلب من قائد السيارة تغيير الدينامو بمبلغ كبير بالرغم أن العطل قد يكون بسبب الفحمات، مبينا أن سعر الدينامو في السيارات الصغيرة يبدأ من 500 ريال.

 

برنامج ياهلا
الورش
الدينامو
محمد هزازي
مراكز صيانة السيارات

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سهااام
بصراحه ماعرف كيف العالم تستحمل تتسبح في مسبح عام يع مره قرف لو مرة حبكت السباحه استأجر مسبح خاص ونظيف
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بأمر * الله * و * شرعه * و * دِينه ✍🏻 السّارق * و...
ابو محمد
نظامه انا مترفه وعايش والباقين في قريح، ثمن كلامك واحترم الناس ومشاعرهم ياشبيه الرجال.حقارة وقاحة منقطعة النظير.
.فكر آخر
الله يستر عليه
.فكر آخر
يمزح يالربع

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