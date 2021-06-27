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فارسة سعودية تستعرض مهاراتها العالية

منذ ساعة
568

التعليقات

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أحدث التعليقات

سهااام
بصراحه ماعرف كيف العالم تستحمل تتسبح في مسبح عام يع مره قرف لو مرة حبكت السباحه استأجر مسبح خاص ونظيف
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بأمر * الله * و * شرعه * و * دِينه ✍🏻 السّارق * و...
ابو محمد
نظامه انا مترفه وعايش والباقين في قريح، ثمن كلامك واحترم الناس ومشاعرهم ياشبيه الرجال.حقارة وقاحة منقطعة النظير.
.فكر آخر
الله يستر عليه
.فكر آخر
يمزح يالربع

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