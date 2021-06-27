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مدافع الاتحاد يسافر إلى فرنسا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي

منذ ساعة
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مدافع الاتحاد يسافر إلى فرنسا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي

ماجد محمد (صدى):
سافر مدافع فريق الاتحاد، زياد الصحفي، إلى فرنسا، اليوم الأحد، من أجل استكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وشارك الإعلامي الرياضي علاء سعيد، صورة عبر حسابه على موقع "تويتر"، من مغادرة زياد الصحفي إلى فرنسا لعمل برنامج لياقي بعد تعافيه من الإصابة.

وقال علاء سعيد، إن سفر زياد الصحفي، جاء من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق بداية الموسم المقبل، مع تبقى 10 أيام على عودة الفريق للتدريبات من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

يذكر أن زياد الصحفي، يعاني من مشكلة الكسر الإجهادي في الساق، ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق في بطولة دوري المحترفين.

فرنسا
دوري المحترفين
منافسات
زياد الصحفي
الموسم الرياضي

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سهااام
بصراحه ماعرف كيف العالم تستحمل تتسبح في مسبح عام يع مره قرف لو مرة حبكت السباحه استأجر مسبح خاص ونظيف
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بأمر * الله * و * شرعه * و * دِينه ✍🏻 السّارق * و...
ابو محمد
نظامه انا مترفه وعايش والباقين في قريح، ثمن كلامك واحترم الناس ومشاعرهم ياشبيه الرجال.حقارة وقاحة منقطعة النظير.
.فكر آخر
الله يستر عليه
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يمزح يالربع

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