نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وكيل وزارة الصحة: تطعيم المرضعات بكورونا يحمي الرضع

منذ 29 دقيقة
1512
وكيل وزارة الصحة: تطعيم المرضعات بكورونا يحمي الرضع

الرياض (صدى):
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله بن مفرح عسيري، إن تطعيم المرضعات ليس فقط حماية لهن بل قد يسهم في حماية الرضع عبر الاجسام المضادة في حليب الام.

واستشهد "عسيري" على صحة ذلك بالدراسة التي أجرتها كاثرين جراي ، أخصائية طب الأم والجنين في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وزملاؤها حول اختبار مدى فعالية لقاحات فايزر وموديرنا على المرضعات والحوامل.

واكتشفت الدراسة أن السيدات المرضعات ولّدوا نفس الاستجابة القوية للأجسام المضادة كما فعل أولئك الذين لم يقوموا بالرضعة، أي أن اللقاح مفيد للأم المرضعة بنفس القدر، وذلك بحسب ما نُشر في "nature".

كما أكد كيرسي جارفينين سيبو ، اختصاصي المناعة في المركز الطبي بجامعة روتشستر في مدينة روتشستر بنيويورك، أن لقاحات كورونا لا تصل إلى حليب الثدي، ولهذا توصي منظمة الصحة العالمية الأمهات بمواصلة الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.

وأكدت دراسات أخرى أن اللقاحات لا تمر من خلال حليب الثدي، ولكن الأجسام المضادة تفعل ذلك، مما يمنح الأمل في أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي قد يتمتعون بمستوى معين من الحماية بفضل وجود هذه الأجسام المضادة.

وزارة الصحة
الصحة
كورونا
فيروس كورونا
المرضعات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ مملكتنا الحبيبة من المعتدين
جنوبيه قحطانيه❣
تم لا وصلت باكلها😜😊😂
رااايق
الدنباااا جرى فبهااا بااا قدعااان ****
ابومحمد
وبن الكمامة وين الاحتراز والتباعد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

أخر الأخبار

" غوميز " يزور سفارة المملكة في السنغال
" غوميز " يزور سفارة المملكة في السنغال
منذ دقيقة 1042
برشلونة يجدد عقد "ميسي" لمدة موسم واحد فقط
برشلونة يجدد عقد "ميسي" لمدة موسم واحد فقط
منذ 8 دقائق 1232
وكيل وزارة الصحة: تطعيم المرضعات بكورونا يحمي الرضع
وكيل وزارة الصحة: تطعيم المرضعات بكورونا يحمي الرضع
منذ 29 دقيقة 1512
" النمر " : الساعات الذكية لقياس الضغط أو نبضات القلب " غير دقيقة " ولا يعتمد عليها للتشخيص 
" النمر " : الساعات الذكية لقياس الضغط أو نبضات القلب " غير دقيقة " ولا يعتمد عليها للتشخيص 
منذ 30 دقيقة 1217
هوس الشهرة عند البنات
هوس الشهرة عند البنات
منذ 36 دقيقة 392
فتاة في موقف لا تحسد عليه
فتاة في موقف لا تحسد عليه
منذ 37 دقيقة 433
اهم شيء الوناسة
اهم شيء الوناسة
منذ 37 دقيقة 286
ليفربول يقترب من ضم الفرنسي كومان في الميركاتو الصيفي الحالي
ليفربول يقترب من ضم الفرنسي كومان في الميركاتو الصيفي الحالي
منذ 42 دقيقة 1473
"الداخلية": يعاقب بالحبس والغرامة من يبث الشائعات عن كورونا
"الداخلية": يعاقب بالحبس والغرامة من يبث الشائعات عن كورونا
منذ 50 دقيقة 1597
الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق
الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق
منذ 56 دقيقة 1375