ليفربول يقترب من ضم الفرنسي كومان في الميركاتو الصيفي الحالي

وكالات (صدى):
اقترب نادي ليفربول من ضم الفرنسي كينغسلي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويتوقع أن يعقد ليفربول العديد من الصفقات هذا الصيف؛ للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل، بعد الموسم الماضي، حيث تأهل لدوري أبطال أوروبا بصعوبة بالغة، وفقا لصحيفة "ميرور".
وقدم ليفربول عرضا للتعاقد مع كينغسلي كومان، هذا الصيف، قيمته 35 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني).
وطالب بايرن ميونخ، ليفربول بزيادة قيمة العرض إلى 50 مليون يورو (42 مليون جنيه إسترليني)، كما أمضى كومان 6 مواسم مع بايرن ميونخ، حيث انضم إليه من يوفنتوس صيف العام 2015، وينتهي عقده في أليانز أرينا صيف 2022.