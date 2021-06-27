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الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق

منذ 56 دقيقة
1375
الداخلية: ضبط أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في عدة مناطق

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 17818 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) في عدة مناطق.

وأوضحت أن المخالفات التي تم رصدها كانت عن الفترة من 10 / 11 / 1442هـ إلى 16 / 11 / 1442هـ.

ولفتت إلى أن جازان سجلت أقل عدد من المخالفات بعدد 106 مخالفة، بينما تصدرت منطقة الرياض أعلى عدد من المخالفات،وبلغت 5918مخالفة.

وبلغ عدد المخالفات في الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم نحو 770، و1010، 684، 652، 1505، 1472 على التوالي.

وسجلت المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والباحة وعسير ونجران نحو 2870، و2186، و310، و221، و114.

 

وزارة الداخلية
حائل
نجران
الجوف
الرياض
الحدود الشمالية
المدينة المنورة

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ مملكتنا الحبيبة من المعتدين
جنوبيه قحطانيه❣
تم لا وصلت باكلها😜😊😂
رااايق
الدنباااا جرى فبهااا بااا قدعااان ****
ابومحمد
وبن الكمامة وين الاحتراز والتباعد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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