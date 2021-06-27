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مسنة تبلغ من العمر 107 سنوات مع ابنتها
منذ ساعة
516
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ مملكتنا الحبيبة من المعتدين
جنوبيه قحطانيه❣
تم لا وصلت باكلها😜😊😂
رااايق
الدنباااا جرى فبهااا بااا قدعااان ****
ابومحمد
وبن الكمامة وين الاحتراز والتباعد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
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