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" الحج ": يجب تلقي الجرعة الثانية خلال 48 ساعة من إصدار تصريح الحج

منذ 13 دقيقة
1324
" الحج ": يجب تلقي الجرعة الثانية خلال 48 ساعة من إصدار تصريح الحج

مكة المكرمة (صدى):
أكدت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لموسم هذا العام 1442.

ودعت وزارة الحج، من صدرت لهم تصاريح الحج لزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد أن الوزارة استعدت ببناء بنية تحتية تقنية لاستقبال طلبات الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام 1442 قبل نحو أسبوعين واستمرت حتى 15 ذو القعدة، فيما تم فتح البوابة الإلكترونية لإكمال من تم ترشيحهم لأداء الحج إجراءات حجز الباقات ودفع أجور الخدمة، واستكمال كافة المتطلبات الخاصة بالتصاريح، وتستمر هذه المرحلة حتى 29 ذو القعدة.

 

 

وزارة الحج والعمرة
مناسك الحج
فيروس كورونا
الجرعة الثانية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش السبب ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله انها سالمه ....
سلطان
حسبي الله ونعم الوكيل وين راحول الرجال وين الهيئة عنهم من لنا يربيهم

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