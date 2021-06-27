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"الداخلية": يعاقب بالحبس والغرامة من يبث الشائعات عن كورونا

منذ 50 دقيقة
1597
"الداخلية": يعاقب بالحبس والغرامة من يبث الشائعات عن كورونا

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه يتم إيقاع العقوبات على كل شخص يقوم ببث شائعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة.

وأوضح "الشلهوب" أن في هذا الحالة يٌعاقب المخالف بغرامة تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل 5 سنوات أو السجن والغرامة معًا وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة السابق ذكرها.

أما في حال كان من أحد الأفراد غير السعوديين فيتم معاقبته بالابعاد عن المملكة ومنعه من الدخول نهائيًا، لأن هذه المعلومات المغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو التحريض على مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وأبان أن وزارة الداخلية تحرض دائمًا على الإعلان بشكل مستمر عن من يتم ضبطهم والذين يقومون بالمخالفة ونشر الشائعات، ويتم ذكرهم عبر حسابات وزارة الداخلية لمواكبة هذه الجهود المبذولة من الداخلية للتصدي لهذه الجائحة.

وزارة الداخلية
المخالفين
العقوبات
جائحة كورونا
طلال الشلهوب

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يحفظ مملكتنا الحبيبة من المعتدين
جنوبيه قحطانيه❣
تم لا وصلت باكلها😜😊😂
رااايق
الدنباااا جرى فبهااا بااا قدعااان ****
ابومحمد
وبن الكمامة وين الاحتراز والتباعد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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