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بالفيديو .. المساحة الجيولوجية: الحوت المكتشف شبه كامل ونوعه فريد

منذ 30 دقيقة
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بالفيديو .. المساحة الجيولوجية: الحوت المكتشف شبه كامل ونوعه فريد

الرياض (صدى):
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، إن الحوت الذي تم اكتشافه في المملكة، هو عبارة عن حوت فريد أنواع الحيتان البحرية التي انقرضت قبل 37 مليون عام.

وأضاف أن هذا الحوت كان يتواجد في المياه البحرية التي كانت تغطي الأجزاء الشرقية والشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية.

وأكد أن الحوت المكتشف هو شبه كامل تقريباً، وسوف يخدم الأبحاث الجيولوجية على مستوى العالم والباحثين، وذلك بحسب ما ذكره في قناة "العربية".

وأضاف أن قسم الأحافير التابع للهيئة هو من يتولى عملية البحث والتنقيب عن الأحافير وأعمار الصخور التي تحتويها.

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المملكة
هيئة المساحة الجيولوجية
الحوت
الحيتان
أحافير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129808
منذ 11 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش السبب ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ان شاء الله انها سالمه ....
سلطان
حسبي الله ونعم الوكيل وين راحول الرجال وين الهيئة عنهم من لنا يربيهم

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