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الأمر بالمعروف تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً“ بمستشفى عفيف العام

منذ 12 ساعة
1038
الأمر بالمعروف تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً“ بمستشفى عفيف العام

سعيد العجل (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف حملة “ ربِّ اجعل هذا البلد آمناً “ في المستشفى العام بمحافظة عفيف .

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ، أن هذه الحملة التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية. مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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أحدث التعليقات

رااايق
الدنباااا جرى فبهااا بااا قدعااان ****
ابومحمد
وبن الكمامة وين الاحتراز والتباعد
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش السبب ..!!؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..

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