جولة تفقدية لأمير عسير في مركز بني عمرو بالنماص

عسير (صدى):
الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير،رئيس هيئة تطوير المنطقة، مركز بني عمرو شمال محافظة النماص، ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وعقد سموه في مستهل الزيارة اجتماع تنسيق جودة الخدمات الصحية، وذلك في المركز الصحي ببني عمرو بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة والطواقم الطبية والإدارية وعدد من المستفيدين، ناقش خلاله الخدمات الصحية واستمع إلى احتياجات الأهالي، فيما بحث التحديات وسبل حلها للارتقاء بجودة الخدمة الصحية التي تسهم في تقدم خدمات طبية متكاملة .
وناقش أمير منطقة عسير مستوى الخدمات البلدية ومشروعاتها بالمركز وذلك خلال حضوره ورشة عمل المشهد الحضري بمقر المركز الحضاري ببني عمرو، حيث استعرض خلالها جانب من المشروعات البلدية تضمنت إعادة تأهيل الحدائق، وممشى المطلى، وتأهيل منتزه حرفة، ومشروع المركز الحضاري، والسوق العام ومشروع المسلخ، وتطوير الساحة الشعبية إضافة إلى سفلتة الطرق والشوارع ومعالجة التشوه البصري.
واطلع الأمير تركي بن طلال خلال الورشة على عرض للمشروع المتعثر للطريق الرابط بين المطلى وآل سلمه التابع لفرع وزارة النقل بالمنطقة، الذي أدى إلى وجود تشوهات بصرية على كافة الطريق، حيث وجه سموه بمعالجة التشوهات وإيجاد حلول عاجلة تضمن تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع.
ووقف أمير منطقة عسير ميدانيًا على سد وادي عياش الواقع شرق مركز بني عمرو، عقب ورشة العمل التي أبدى خلالها عدد من الأهالي تضرر الوادي من أعمال تأهيل الطريق المحاذي حيث تسبب في طمر السد بالمخلفات والعوالق، وناقش مع المشرف العام للسدود بعسير وعدد من الأعيان تلك المسببات، موجهًا بوضع خطة عمل لإعادة تأهيله من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة.
ودشن الأمير تركي بن طلال من جانب آخر خلال زيارته "مبادرة المرشد السياحي" بمحافظة النماص، التي تهدف إلى ترسيخ العمل التطوعي في الإرشاد السياحي ويعمل بها أكثر من 20 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة تحت إشراف اللجنة الشبابية التابعة لمجلس شباب المنطقة.