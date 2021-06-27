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سائق يتسبب بإحتراق محطة وقود
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أحدث التعليقات
فهد
الله يرحمنا برحمته ويهديه ويثبته وكلنا خطائون لاندعي الكمال بكلامنا واحنا نخطي ونذنب والله غفور رحيم كلنا خطائون وخير الخطائون التوابون والله يتوب علينا...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. حلو مسكه الباب مسكت الفخ للحصني ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه ياهلا باالأخت العزيزه .. مساء الخير .. .. يقولون ، هير ماجستي كوين ، ام القبعات المزركشه ، صابها صمم في أذنيها ،...
¥ ولد نجد ¥
الله يطول عمر خادم الحرمين الشريفين ويرحم الملك خالد والامير سلطان .
رااايق
المجتمع الدولي أذن من طين وأذن من عجيين ***!!!!!! بس يدين ويشجب مثله مثل الدول الباقيه هذا أذا دان وشجب أصلاً **** المسأله فيها...
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