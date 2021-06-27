العميري : هذه تفاصيل البطاقة الذكية للحاج

حسين العلي (صدى):
ذكر هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية و مقر إقامتهم و كذلك معلوماتهم الصحية.
وقال تسهم البطاقة الذكية في التحكم في دخول الحجاج للمخيمات في المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة وتفويجهم إلى منشأة الجمرات ثكذلك تسهم في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة بالإضافة إلى خدمات البرامج والتفويج والنقل و غيرها من الخدمات التي تمكن على الحجاج تأدية مناسكهم بكل يسر و سهولة.
وأضاف تشتمل البطاقة الذكية على "باركود" أو رمز شريطي تتم قراءته لمعرفة كافة بيانات ومعلومات الحاج كما أنها تتضمن تقنية اتصال المجال القري NFCلقراءة معلومات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.
و أكد أنه تعتمد منظومة الحج في إقامة شعيرة الحج هذا العام بشكل كبير على التقنية الحديثة و التكنولوجية وكذلك رقمنة الإجراءات و تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام.
وأفاد أن جميع هذه الأدوات التقنية والمتطورة و باستخدام الأجهزة الذكية ستسهم في تنظيم عملية الحج وذلك من خلال إصدار تصريح الحج وإدارة دخول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة و المشاعر المقدسة و أدائهم لمناسك الحج بالإضافة إلى إرشاد الحجاج وتنظيمهم في مخيمات المشاعر المقدسة ووقفة عرفات و رمي الجمرات و طواف الإفاضة وغيرها من نسك الحج.