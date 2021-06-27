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كاريلي يتابع الرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

منذ 54 دقيقة
1556
كاريلي يتابع الرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

نواف السالم (صدى):
يتابع مدرب الاتحاد فابيو كاريلي، فريق الرجاء المغربي الذي سيخوض اليوم الأحد لقاء إياب دور نصف النهائي أمام بيراميدز المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب المركب الرياضي باستاد محمد الخامس.

ويحرص فابيو كاريلي لمعرفة أبرز النقاط الفنية في الرجاء المغربي الذي سيواجه الاتحاد يوم 21 أغسطس المقبل في المباراة الختامية على كأس محمد السادس على ملعب المجمع الرياضي باستاد الأمير مولاي عبدالله في المغرب.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الرجاء المغربي وبيراميدز المصري قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مصر.

 

فابيو كاريلي
فريق الرجاء المغربي
بيراميدز المصري
كأس الكونفدرالية الأفريقية
ملعب المركب الرياضي
استاد محمد الخامس

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يطول عمر خادم الحرمين الشريفين ويرحم الملك خالد والامير سلطان .
رااايق
المجتمع الدولي أذن من طين وأذن من عجيين ***!!!!!! بس يدين ويشجب مثله مثل الدول الباقيه هذا أذا دان وشجب أصلاً **** المسأله فيها...
¥ ولد نجد ¥
عقبال راس الافعى
رااايق
أي رفضت هذي أتفلت عليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلطف بحالنا

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