كاريلي يتابع الرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

نواف السالم (صدى):
يتابع مدرب الاتحاد فابيو كاريلي، فريق الرجاء المغربي الذي سيخوض اليوم الأحد لقاء إياب دور نصف النهائي أمام بيراميدز المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب المركب الرياضي باستاد محمد الخامس.
ويحرص فابيو كاريلي لمعرفة أبرز النقاط الفنية في الرجاء المغربي الذي سيواجه الاتحاد يوم 21 أغسطس المقبل في المباراة الختامية على كأس محمد السادس على ملعب المجمع الرياضي باستاد الأمير مولاي عبدالله في المغرب.
يذكر أن لقاء الذهاب بين الرجاء المغربي وبيراميدز المصري قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مصر.