القبض على عصابة نسائية خدعت رجلًا بصور فتاة لسرقة أمواله

أبوظبي (صدى):
خدعت عصابة نسائية شاب آسيوي في دبي، لم يكمل عقد الثلاثين من العمر، حيث أرسلت له صورا لفتاة جميلة بوضعيات مختلفة، وادعت انها من احدى دول أمريكا الجنوبية.
وعرضت عليه العصابة، الحضورإلى مكان تواجدها لقضاء ليلة معها مقابل مبلغ من المال، حيث وافق وذهب إلى المكان.
ووصل إلى الشقة حتى وجد الباب مفتوحا، وتفاجأ ان الفتاة التي كانت تنتظره، عبارة عن عصابة افريقية مكونة من 10 نساء ومعهن 3 رجال معاونين ، ادخلوه سريعا الى "غرفة التفتيش" بد للبحث عن النقود والبطاقات الائتمانية التي في حوزته والاستيلاء عليها.
وبلغت حصيلة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من البطاقات قرابة 33 ألف درهم، قبل ان تأمر النساء الرجال تصوير المجني عليه عاريا لتهديده بنشر صورته إذا أبلغ الشرطة، وتصوير رخصة قيادته وبطاقة هويته.
وألقت الشرطة القبض على بعض أفراد العصابة في شقة في امارة مجاورة ،بعد خمسة أيام من الواقعة ، وتمت احالتهما الى النيابة ومن ثم الى "جزائية" دبي التي باشرت اليوم محاكتهما عن تهمة السرقة بالاكراه.