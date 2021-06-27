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" الداخلية ": لا يوجد غرامة لعدم أخذ لقاح كورونا

منذ ساعة
1847
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" الداخلية ": لا يوجد غرامة لعدم أخذ لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنه ليس هناك غرامة لعدم أخذ اللقاح مع حث الجميع على المبادرة في تلقيه.

وأشار " الشلهوب " لوجود ازدياد في حالات التجمعات والذي تم تحرير المخالفات بحقهم.

وأكد أنه بداية من 22 ذي الحجة سيكون التحصين شرط لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة أو تجارية.

وسيكون التحصين فيما يتعلق بدخول كافة الأنشطة التالية:

- دخول أي نشاط تجاري أو ترفيهي أو ثقافي أو اقتصادي.

- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة لأداء الأعمال أو المراجعة.

- دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

- استخدام وسائل النقل العامة.

وزارة الداخلية
التحصين
التجمعات
لقاح كورونا
طلال الشلهوب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129795
منذ 30 دقيقة
الحمد لله انا اخذت التطعيم ..

.. لا تغرموني شي ، الحاله عندي واصله للياء من حروف الهجاء ..

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يطول عمر خادم الحرمين الشريفين ويرحم الملك خالد والامير سلطان .
رااايق
المجتمع الدولي أذن من طين وأذن من عجيين ***!!!!!! بس يدين ويشجب مثله مثل الدول الباقيه هذا أذا دان وشجب أصلاً **** المسأله فيها...
¥ ولد نجد ¥
عقبال راس الافعى
رااايق
أي رفضت هذي أتفلت عليه ***
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يلطف بحالنا

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