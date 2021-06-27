الخداع التركي في ملتقى نادي الباحة الأدبي

بدر الحارثي (صدى):
تحمل أولى جلسات ملتقى الرواية السادس بنادي الباحة الأدبي العديد من العناوين الروائية ومنها " تجربة المكرمة الروائية " و "الأنساق الثقافية المضمرة في رواية (الوارفة) لأميمة خميس " و "عن منجز المكرمين الثقافي" كما تحمل احدى جلسات الملتقى جلسة بعنوان "الأنساق المضمرة في رواية (الكنز التركي) " للدكتور سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -أنموذجاً- وتشارك بها الروائية والباحثة منى خلف العنزيويُدير الجلسة الدكتورة الريم الفواز وقالت الباحثه منى العنزي.
ان المشاركة ستكون بعنوان "الأنساق المضمرة في رواية الكنز التركي لـسيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود"، حيث إن العمل الإبداعي بشكلٍ عام والرواية بشكلٍ خاص تحمل في طياتها مفارقاتٍ عَدَّةً، فهي كتابة الوعي والحفر في المعاني المتسربة داخل النص الظاهر للقارئ، والذي يُحاوِل الكشف عن هذه الأنساق الثقافية، والتنقيب عنها ودراستها في سياقها السياسي والديني والاجتماعي، وكشف المخبوء في هذا النص، فالتأويل مغامرة في مجاهيل النص، ويدعو المتلقي أو القارئ إلى الحفر في المعاني وتوليدها من القراءة الفاعلة التي تقوم على التأمل العميق في النص.
وتكشف قراءة الأنساق المضمرة للنص الأدبي عن الأفكار والرؤى داخل النص، والتي يُمرِّرها الكاتب أو المبدع في شكل خطابٍ مُضمَرٍ، فالمبدع هنا يُقدِّم مشروعه الفكري ونظرته إلى القارئ عبر خطابٍ سرديٍّ جماليٍّ.
وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مقاصد المبدع ووعيه، واستخراج الأنساق المضمرة في رواية الكنز التركي.
وقد استعانت هذه الدراسة بالدراسات الثقافية وأدوات النقد الثقافي للحفر فيما استبطنته هذه الرواية من أنساق مضمرة؛ إذ يُعد التحليل الثقافي قادرًا على الإلمام بالقضايا والوقوف على جوانبها المترامية، فهو يسمح بتفكيك بنيات النص وفك رموزه المخبوءة.
وتأتي هذه الدراسة في: مقدمة نتناول فيها التعريف ببعض المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع؛ وثلاثة مطالب: المطلب الأول: النسق السياسي. المطلب الثاني: النسق الاجتماعي. المطلب الثالث: النسق الديني. ونختم هذه الدراسة بأهم النتائج والملاحظات المتوصَّل لها.
الكلمات المفتاحية: النسق، النسق المضمر، الرواية السعودية، السياسي، الاجتماعي، الديني، النقد الثقافي، رواية الكنز التركي، سيف الإسلام بن سعود.
وقدمت الباحثه العنزي شكرها لجميع منسوبي النادي الأدبي الثقافي بالباحة وعلى رأسهم الأستاذ حسن الزهراني رئيس النادي على إقامة هذا الملتقى، والجهود المبذولة لنجاحه.
وتدور رواية "الكنز التركي" عن خرافة الاتراك وخداعهم ونشوء الدولة العثمانية وسقوطها والبحث عن الذات والثروات والمثاليات ونقائضها.