صحة الشرقية تُنفذ أنشطة وفعاليات توعوية عن أضرار التدخين

ريم عبدالعزيز (صدى):
نفّذ برنامج مكافحة التدخين بصحة الشرقية فعاليات وأنشطة متنوعة للتوعية بخطورة التدخين وتأثيره السلبي حيث تنوعت الفعاليات ما بين جولات ميدانية وتوزيع لوحات تحذيرية وبرامج تدريبية ومحاضرات،
فقد تم تنفيذ أكثر من 400 جولة ميدانية ، وأكثر من 210 جولات صحية مع توزيع لوحات تحذيرية ، كما نظّم البرنامج أكثر من 14 برنامج تدريبي لوزارات وهيئات مختلفة و 12 فعالية ، إضافةً إلى محاضرتين عن أضرار التدخين .
وأوضحت صحة الشرقية أن هذه الأنشطة تأتي تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة التدخين وللإسهام في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية ليس فقط من العواقب الصحية بسبب التبغ، بل أيضًا من الأضرار الإجتماعية والبيئية والإقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.