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صحة الشرقية تُنفذ أنشطة وفعاليات توعوية عن أضرار التدخين

منذ 15 ساعة
1407
صحة الشرقية تُنفذ أنشطة وفعاليات توعوية عن أضرار التدخين

ريم عبدالعزيز (صدى):
نفّذ برنامج مكافحة التدخين بصحة الشرقية فعاليات وأنشطة متنوعة للتوعية بخطورة التدخين وتأثيره السلبي حيث تنوعت الفعاليات ما بين جولات ميدانية وتوزيع لوحات تحذيرية وبرامج تدريبية ومحاضرات،

فقد تم تنفيذ أكثر من 400 جولة ميدانية ، وأكثر من 210 جولات صحية مع توزيع لوحات تحذيرية ، كما نظّم البرنامج أكثر من 14 برنامج تدريبي لوزارات وهيئات مختلفة و 12 فعالية ، إضافةً إلى محاضرتين عن أضرار التدخين .

وأوضحت صحة الشرقية أن هذه الأنشطة تأتي تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة التدخين وللإسهام في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية ليس فقط من العواقب الصحية بسبب التبغ، بل أيضًا من الأضرار الإجتماعية والبيئية والإقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب باالنسبة للي ماعنده سنون .. هل ينفع دقها باالنجر ثم سحنها ومن ثم لهمها .. هل تنفع لهووم مثل ماتنفع قضوم ...!!؟
د محمد ماجد بخش
هذه نهاية كل معتدٍ أثيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..
د محمد ماجد بخش
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
د محمد ماجد بخش
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