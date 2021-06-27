أمانة الشرقية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات توقعان مذكرة تفاهم للارتقاء بجودة المشروعات

بدر الحارثي (صدى):
بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المهندس عبد الرزاق العوجان، أبرمت أمانة المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم مشترك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، اليوم الأحد 17/11/1442هـ، بمقر الأمانة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة، وتحديد فرص كفاء الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق، وذلك ضمن مجموعة من الجهات الحكومية التي اختيرت للاستفادة من مبادرة تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق.
واتفق الطرفان على التعاون المشترك في مبادرة تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق وهو ما يشمل تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين للعمل على تفعيل المبادرة، وحصر الخدمات المقدمة من قبل الأمانة، واحتساب تكاليف عينة من الخدمات من خلال تطبيق المنهجيات والأدوات المعدّة من قبل الهيئة، إضافة إلى تحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الخدمات التي تقدمها الأمانة، ووضع خطط لتنفيذ مبادرات وفرص كفاءة الإنفاق المتفق عليها بين الطرفين، ومثّل الأمانة في توقيع الاتفاقية مدير عام الميزانية ورئيس اللجنة التنفيذية لكفاءة الإنفاق الأستاذ محمد بن إبراهيم السليمان، كما مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مدير عام قطاع كفاءة الخدمات الأستاذ عبد العزيز نصر الدين.
وأشاد معالي أمين المنطقة الشرقية، بالجهود التي تقوم عليها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وبما يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الأمانة ماضية في رفع استدامة برنامج كفاءة الإنفاق، والخروج بمبادرات وفرص جديدة لكفاءة الإنفاق، منوها معاليه بالفرص المحورية التي بدأت الأمانة بتنفيذها ومنها الخلطة المالئة، واستثمار عقد مواقف السيارات.
بعدها استعرضت الأمانة تطبيق منهجية كفاءة الإنفاق، والتي تسعى من خلالها لأن تكون تحولاً مُستدام في طريقة أداء الأعمال، إذ أنها تحرص على تبني القيادات الإدارية لعملية التحول والتي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتوحيد الجهود وفقاً لمنهجيات عمل مؤسسية، ودور الهيئة في دعم جهود التغيير وممارسات كفاءة الإنفاق، حيث ساهمت المنهجيات والأدلة الاسترشادية الجديدة التي أطلقتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي في دفع عجلة التغيير والتحسين التدريجي في نتائج تلك الأعمال بالأمانة، وتبني القيادة لكفاء الإنفاق من خلال تشكيل لجنة كفاءة الإنفاق واللجان التوجيهية والتنفيذية وفرق العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح مع التمكين، وكذلك عقد الاجتماعات الدورية، لمتابعة تنفيذ مخرجات تلك الاجتماعات، والبدء بتفعيل منهجية خارطة الشركاء.
كما تم خلال العرض تفعيل منهجية خارطة الشركاء في الأمانة، والتي جاءت من خلال تكليف مدير عام مكتب الأمين كقائد للتغيير، حيث تم تحديد داعمي التغيير وأبطال كفاءة الإنفاق في الأمانة، وعقد العديد من الاجتماعات خلال تلك الفترة لدعم جهود أعمال دورة القياس القادمة (الدورة الرابعة).
وأكّد أمين الشرقية خلال العرض على التزام الأمانة ببرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق من خلال نشر الأمانة للمعرفة بكافة المعنيين ومشاركة المنهجيات والأدلة الاسترشادية معهم، وذلك بالمشاركة في ورش العمل التي تعقدها الهيئة واشراك أكبر عدد ممكن من منسوبي الأمانة في تلك الورش، والالتزام برفع التقارير الشهرية ونتائج التقييم الدوري في أوقاتها المحددة من قبل الهيئة، مشيرا الى استعدادات الأمانة لأعمال الدورة القادمة ومحاور التركيز فيها، واستعرض مثالاً لآلية تحليل بند ميزانية الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة.
عقِب ذلك قدم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبد الرزاق العوجان، شرحاً مختصراً لمشروع تطوير كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال نبذة عامة عن رحلة تطوير كفاءة الخدمات الحكومية التي تبدأ بدراسة الوضع الحالي، ثم اختيار الخدمة، وبعدها حلول رفع الكفاء وتنتهي بالأثر، كما استعرض خطوات متابعة المشروع حتى الوقت الحالي، والذي بدأ بحساب التكاليف العامة للخدمات وسينتهي بتحليل التكاليف التفصيلية للخدمات.
كما تناول العرض الذي قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة، نظرة عامة عن الأمانة، أوضح من خلاله أن الرسالة تكمن في توجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية الراقية بمنهجية ومهنية عالية بمشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص من أجل بيئة صحية وعمرانية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم، كما أن رؤيتها أن تكون أمانة المنطقة الشرقية الرائدة في تقديم الخدمات المتميزة لتطوير مدن المنطقة الشرقية.
بدوره أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبد الرزاق العوجان بالدور الذي تقوم به أمانة المنطقة الشرقية من خلال كافة اداراتها على تنفيذ متطلبات التوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وعلى اكتمال المشاركة في الدورة الثالثة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، مؤكداً أن كفاءة الإنفاق هي تعظيم الأثر؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسريع وصولها إليهم.
عقب ذلك تم استعراض فرق الأعمال المشتركة مع أمانة المنطقة الشرقية والتي تناولت برنامج استدامة كفاءة الانفاق ومشروع تطوير كفاءة الخدمات الحكومية ومشاريع الأمانة ومسارات الدعم المقترحة.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الأمانة والهيئة.