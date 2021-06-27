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أمانة جدة تزيل أسوار مخالفة بمساحة 15 ألف متر مربع

منذ 4 ساعات
1718
أمانة جدة تزيل أسوار مخالفة بمساحة 15 ألف متر مربع

مازن القرني (صدى):
أحبطت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية بحي "أبوجعالة" والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 15 ألف متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب م. أحمد الشافعي أن أعمال الإزالة في نطاق بلدية الجنوب شملت "أحواش" وجميعها مقامة بطرق مخالفة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وتشكر أمانة محافظة جدة السكان على تعاونهم في المحافظة على الأراضي الحكومية والتبليغ عن التعديات والمخالفات البلدية عبر إدارة البلاغات البلدية 940.

أمانة جدة
محافظة جدة
بلدية الجنوب الفرعية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب باالنسبة للي ماعنده سنون .. هل ينفع دقها باالنجر ثم سحنها ومن ثم لهمها .. هل تنفع لهووم مثل ماتنفع قضوم ...!!؟
د محمد ماجد بخش
هذه نهاية كل معتدٍ أثيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..
د محمد ماجد بخش
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
د محمد ماجد بخش
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