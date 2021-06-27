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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

منذ 40 دقيقة
1608
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 10967 نقطة (+ 47 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.3 مليار ريال.

وسجل مؤشر السوق أعلى مستوى له اليوم عند 10990 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى أعلاه.

وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و "معادن" و"أسمنت اليمامة" و"كيان السعودية" و"بترورابغ" و"أسمنت العربية"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهما "مبكو" و"أسترا" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وارتفع سهم "أسمنت تبوك" بأكثر من 8 % عند 24.46 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 سنوات، بتداولات نشطة على السهم بلغت نحو 9.2 مليون سهم هي الأعلى منذ يناير 2021.

وسجلت أسهم "اليمامة للحديد" و"عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

في المقابل، أغلق سهم "بوبا العربية" عند 128.60 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 3.4 ريال للسهم عن العام 2020.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، سجل صندوق "سدكو كابيتال ريت" أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 11.56 ريال (+ 1 %)، وكان الصندوق قد أعلن عن توزيعات على مالكي الوحدات بواقع 0.1525 ريال للسهم.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه نهاية كل معتدٍ أثيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..
د محمد ماجد بخش
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
د محمد ماجد بخش
مسكن الهناء لجميع المستفيدين
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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