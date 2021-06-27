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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق

منذ 55 دقيقة
1655
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا , 1684 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق الرياض وعسير وجازان.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
كورونا
المصلين

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د محمد ماجد بخش
هذه نهاية كل معتدٍ أثيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..
د محمد ماجد بخش
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
د محمد ماجد بخش
مسكن الهناء لجميع المستفيدين
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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