تناول المكسرات بعمر الأربعين يحمي من الخرف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة علمية جديدة عن فوائد تناول المكسرات، بدًءا من منتصف العمر، حيث يمكن أن يساعد في حمايته من الخرف مع التقدم في العمر.
وقال الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، أن تناول الأشخاص للمكسرات في الأربعينيات من العمر، مرتين في الأسبوع أو أكثر، يجعلهم أقل عرضة لإلصابة بمشاكل في الذاكرة.
وأضاف الباحثون، أن استهلاك المكسرات يمكن أن يحسن تفكير الناس وذاكرتهم بنسبة تصل إلى 60 % مقارنة بمن لم يتنالوا المكسرات.
في حين أشارت الدراسة، إلى أن تناول المكسرات مرة واحدة في الأسبوع، تجعلهم يحصلون على الفائدة نفسها تقريًبا، كما تجعلهم أقل عرضة بنسبة 19%، لضعف الوظيفة الإدراكية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر.