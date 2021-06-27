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تناول المكسرات بعمر الأربعين يحمي من الخرف

منذ ساعة
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تناول المكسرات بعمر الأربعين يحمي من الخرف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة علمية جديدة عن فوائد تناول المكسرات، بدًءا من منتصف العمر، حيث يمكن أن يساعد في حمايته من الخرف مع التقدم في العمر.

وقال الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية، أن تناول الأشخاص للمكسرات في الأربعينيات من العمر، مرتين في الأسبوع أو أكثر، يجعلهم أقل عرضة لإلصابة بمشاكل في الذاكرة.

وأضاف الباحثون، أن استهلاك المكسرات يمكن أن يحسن تفكير الناس وذاكرتهم بنسبة تصل إلى 60 % مقارنة بمن لم يتنالوا المكسرات.

في حين أشارت الدراسة، إلى أن تناول المكسرات مرة واحدة في الأسبوع، تجعلهم يحصلون على الفائدة نفسها تقريًبا، كما تجعلهم أقل عرضة بنسبة 19%، لضعف الوظيفة الإدراكية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر.

الخرف
الذاكرة
المكسرات
الأربعين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129788
منذ دقيقة
طيب باالنسبة للي ماعنده سنون .. هل ينفع دقها باالنجر ثم سحنها ومن ثم لهمها .. هل تنفع لهووم مثل ماتنفع قضوم ...!!؟

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب باالنسبة للي ماعنده سنون .. هل ينفع دقها باالنجر ثم سحنها ومن ثم لهمها .. هل تنفع لهووم مثل ماتنفع قضوم ...!!؟
د محمد ماجد بخش
هذه نهاية كل معتدٍ أثيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..
د محمد ماجد بخش
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
د محمد ماجد بخش
مسكن الهناء لجميع المستفيدين

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