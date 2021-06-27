لقطات تجسسية تزيح الستار عن رينو كادجار 2022

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت سيارة رينو كادجار موديل 2022 ، تحت عملية من التمويه الكاملة اثناء اختبارها ، قبل طرحها رسميا في الأسواق؛ حيث ستعتمد على قاعدة نيسان روج سبورت ، و المعروفة باسم قشقاي.
وجاءت السيارة بعجلات مختلفة عن النماذج الأولية التي ظهرت سابقا ، بالإضافة الى المصابيح الأمامية النحيفة، و شبكة أمامية كبيرة ، والتي من المتوقع أن تضم شارة رينو المعدلة، فضلًا عن منصة CMF-C / D التابعة لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي ، والتي ستدعم الكهربة ، ويمكن إطلاقها بنفس المحركات سعة 1.3 و 1.5 لتر الموجودة في قاشقاي.
وتقدم رينو وحدتي طاقة خاصتين بها ، بما في ذلك هجين ذاتي الشحن ووحدة هجينة تعمل بالكهرباء. مهما كانت الحالة ، من المتوقع أيضًا أن يكون طراز كاجار القادم أكبر من الطراز الذي يحل محله.