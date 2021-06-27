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بالفيديو.. اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال المملكة

منذ 30 دقيقة
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بالفيديو.. اكتشاف بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال المملكة

سعيد العجل (صدى):
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن اكتشاف اجزاء من بقايا حوت منقرض منذ ٣٧ مليون سنة شمال المملكة .

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في المملكة و يعود لعصر الأيوسين الاعلى ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير من حيث أهمية هذه الاكتشافات على مستوى العالم والتي من شأنها أن تثري الساحة العلمية لما تمثله من عمق تاريخي أحفوري مهم يكشف أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.

وأضاف الشمراني بأن فريق متخصص من قسم الأحافير قام بعمل مسح جروف الرشراشية الجيرية بالقرب من محافظتي القريات و الحديثة للاستدلال و التعرف على انواع الاحافير البحرية و بيئات ترسيبها في شمال المملكة قبل ٣٧ مليون سنة.

المملكة
هيئة المساحة الجيولوجية
حوت منقرض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14112
منذ 9 دقائق
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129787
منذ 7 دقائق
سبحان الخالق ..

.. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه نهاية كل معتدٍ أثيم
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق .. .. الله اعلم ، والعرب لايعلمون ..
د محمد ماجد بخش
٣٦.٥ مليون سنة فيما يبدو لي
د محمد ماجد بخش
مسكن الهناء لجميع المستفيدين
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا الوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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