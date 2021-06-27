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الأردن تعلن تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في قضية «الفتنة»

منذ ساعة
1950
الأردن تعلن تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في قضية «الفتنة»

عمّان (صدى):
أعلنت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في قضية «الفتنة» إلى يوم الأربعاء القادم.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قد عقدت جلسات محاكمة المتهمين الاثنين في قضية زعزعة استقرار الأردن، المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

ويذكر أن المحكمة استمعت في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهم حضوريا والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم أثناء الجلسة، في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" زيد حسين.

 

الأردن
الفتنة
محكمة أمن الدولة
قضية الفتنة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. البنيه طول ابوهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه .. ولغلغوا لغاليغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كدم يكدم كدماً فهو كادم وهي مكدومه بكدماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه مشكله ، إذا منعوا المسبح روحي اسبحي بترعة العمده ، ولا احد يكلمك ..

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