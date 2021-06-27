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فتاة المايوه الشرعي تكشف مفاجأة: أنا ابنة د. هبة قطب ومش هسمح لحد يمنعني

منذ 35 دقيقة
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فتاة المايوه الشرعي تكشف مفاجأة: أنا ابنة د. هبة قطب ومش هسمح لحد يمنعني

القاهرة (صدى):
أوضحت دينا هشام، الفتاة المصرية ضحية التنمر بسبب ارتداء مايوه شرعي بحمام سباحة، إنها عضوة في ناديين، والناديان لا يسمحان للمحجبات بالنزول لحمام السباحة بالقول "فيه بسين هناك روحوا عوموا فيه، ولكن البسين الحلو المنور ده مش هتنزلوا فيه".

وأضافت دينا، خلال تصريحات خاصة لفضائية «mbc مصر، أنها ابنة الدكتورة هبة قطب، متخصصة في الاستشارات الزوجية والأسرية، وأستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة.

ولفتت الفتاة لاقت تعاطفاً كبيراً بعد فيديو نشرته عن الواقعة، إلى أن حمام السباحة الآخر الذي كانوا يدعون المحجبات للنزول فيه هو مخصص للتدريب ودائما ما يكون مزدحما بالمتدربين.

مصر
فتاة
التنمر
حمام سباحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129778
منذ دقيقة
مافيه مشكله ، إذا منعوا المسبح روحي اسبحي بترعة العمده ، ولا احد يكلمك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. البنيه طول ابوهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه .. ولغلغوا لغاليغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كدم يكدم كدماً فهو كادم وهي مكدومه بكدماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه مشكله ، إذا منعوا المسبح روحي اسبحي بترعة العمده ، ولا احد يكلمك ..

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