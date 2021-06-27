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بالفيديو.. الإسكان التنموي يملك أكثر من 7 آلاف أسرة وحدات سكنية في ‎مكة المكرمة

منذ 30 دقيقة
1620
بالفيديو.. الإسكان التنموي يملك أكثر من 7 آلاف أسرة وحدات سكنية في ‎مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين برنامج الإسكان التنموي وجمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

قال أحمد الكرعاوي وكيل الوزارة للإسكان التنموي أن الاتفاقية تهدف إلى توفير 7 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لبناء الوحدات السكنية في المنطقة ولاتفاقية سابقة مع جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ليصل إجمالي أعداد الوحدات التي سيتم توفيرها 11 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تستمر لمدة 5 سنوات بهدف توفير وحدات سكنية للأسر المُسجلة لدى الجمعية وفقا لآلية الدعم المعتمدة من قبل منصة جود الإسكان وإيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة.

الإسكان التنموي
منطقة مكة المكرمة
مستشار خادم الحرمين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. البنيه طول ابوهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه .. ولغلغوا لغاليغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كدم يكدم كدماً فهو كادم وهي مكدومه بكدماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه مشكله ، إذا منعوا المسبح روحي اسبحي بترعة العمده ، ولا احد يكلمك ..

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