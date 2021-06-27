بالفيديو.. كدمات وحروق تبعد أروى عن الظهور

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة أروى، عن إصابتها بكدمات في الوجه و"زرقان" أسفل العيون وذلك هو السبب وراء اختفائها طيلة المدة الماضية.
وأوضحت أروى إنها أصيبت بما يشبه الكدمات أو الحروق البسيطة بعد خضوعها لبعض جلسات الليزر والتي أثرت في جلدها بسبب حساسيته الشديدة، لافتة أنها حاولت إخفاء كدمات وجهها عن طريق استخدام "الفلاتر"، لكن الموضوع لم ينجح.
وقالت أن لذلك قررت الخروج والتحدث مع الجمهور بشكل عادي من دون إخفائها؛ لتضيف ساخرة أنها كانت تتناول العشاء خارج المنزل مع زوجها، وقالت له إنه في حال سألها أحد عن سر هذه الكدمات ستقول إنه قام بضربها وتسبب في هذه الإصابات القوية.