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بالفيديو.. كدمات وحروق تبعد أروى عن الظهور

منذ 54 دقيقة
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بالفيديو.. كدمات وحروق تبعد أروى عن الظهور

أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة أروى، عن إصابتها بكدمات في الوجه و"زرقان" أسفل العيون وذلك هو السبب وراء اختفائها طيلة المدة الماضية.

وأوضحت أروى إنها أصيبت بما يشبه الكدمات أو الحروق البسيطة بعد خضوعها لبعض جلسات الليزر والتي أثرت في جلدها بسبب حساسيته الشديدة، لافتة أنها حاولت إخفاء كدمات وجهها عن طريق استخدام "الفلاتر"، لكن الموضوع لم ينجح.

وقالت أن لذلك قررت الخروج والتحدث مع الجمهور بشكل عادي من دون إخفائها؛ لتضيف ساخرة أنها كانت تتناول العشاء خارج المنزل مع زوجها، وقالت له إنه في حال سألها أحد عن سر هذه الكدمات ستقول إنه قام بضربها وتسبب في هذه الإصابات القوية.

 

أروى
حروق
كدمات
فن ومشاهير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129779
منذ 53 ثانية
كدم يكدم كدماً فهو كادم وهي مكدومه بكدماات ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. البنيه طول ابوهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه .. ولغلغوا لغاليغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كدم يكدم كدماً فهو كادم وهي مكدومه بكدماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه مشكله ، إذا منعوا المسبح روحي اسبحي بترعة العمده ، ولا احد يكلمك ..

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