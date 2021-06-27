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أمين الشرقية يصدر قرار بترقية القرني للمرتبة الثالثة عشر في أمانة الشرقية

منذ 13 ساعة
1482
أمين الشرقية يصدر قرار بترقية القرني للمرتبة الثالثة عشر في أمانة الشرقية

بدر الحارثي (صدى):
أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بترقية المهندس علي بن سعيد القرني، مدير عام الجودة والتميز المؤسسي، للمرتبة الثالثة عشر بأمانة المنطقة الشرقية.

من جهته أعرب المهندس علي القرني عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه، وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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المنطقة الشرقية
الجبير
أمين الشرقية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. البنيه طول ابوهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه .. ولغلغوا لغاليغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كدم يكدم كدماً فهو كادم وهي مكدومه بكدماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه مشكله ، إذا منعوا المسبح روحي اسبحي بترعة العمده ، ولا احد يكلمك ..

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