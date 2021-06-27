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غرامة الاحتكار العقاري تصل إلى 10 مليون ريال

منذ 55 دقيقة
1880
غرامة الاحتكار العقاري تصل إلى 10 مليون ريال

الرياض (صدى):
ينص نظام المنافسة، أن المكاتب العقارية التي يثبت في حقها تعمد تقليل العروض المتاحة، وممارستها الاحتكار بهدف رفع الأسعار، تصل قيمة الغرامات المفروضة عليها 10 مليون ريال.

ويحق لأي شخص متضرر من أي نوع من الاحتكار، سواء لسلعة استهلاكية صغيرة مثل الأغذية أو سلعة أساسية كبيرة مثل الأراضي، ولحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة أحكام نظام المنافسة، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة، بحسب "الوطن" .

ويكون إثبات الاحتكار بوجود بيانات تشير لوجود توجه متعمد من قِبل صاحب المتجر أو المكتب العقاري في الحد من تدفق السلعة التي يعرضها للأسواق أو إيقاف عرضها في السوق بشكل كلي أو جزئي، من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، بالإضافة لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، من أجل التحكم بالأسعار، وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

 

غرامات
نظام المنافسة
الاحتكار العقاري

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. البنيه طول ابوهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لغلغووه .. ولغلغوا لغاليغه ..
ابو محمد 😎 ✍️
كدم يكدم كدماً فهو كادم وهي مكدومه بكدماات ..
ابو محمد 😎 ✍️
شخبطوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مافيه مشكله ، إذا منعوا المسبح روحي اسبحي بترعة العمده ، ولا احد يكلمك ..

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